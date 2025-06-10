¡ÚBM£×ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×¡ÛºÇ½ªÆü¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ñÆâÃË»Ò²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×¡Ä¥«¡¼¥È¤òÆ°¤«¤¹¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤âÁª¼ê¤¬¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö³¤³°¡×¤À¤í¤¦¡£BMWÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCCÀ¾C¥³¡¼¥¹=7430¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡Ê32¡Ë¤ÈÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ØÆþ¤ê¡¢1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀæÀî¤¬Í¥¾¡¡£ÄÌ»»5¾¡