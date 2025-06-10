Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËöËå¡¦¥á¥¤¥³Ìò¤ò¹¥±é¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤­¡¢¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡£6·î6Æü¸ø³«¤ÎºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô330ËüÉôÆÍÇË¤ÎÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡¢ÀÄ½Õ¥Û¥é¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£°Û·Á¤ÎÎî¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÌµ»ë¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»ÍÃ«