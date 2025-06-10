vocoÂçºå¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Ï¡¢½é²Æ¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤³¤È¤ê¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò6·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬¥Ð¥é¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæÇ·Åç¸ø±à¤È¿Ù¸ø±à¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢5·î¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë2¤Ä¤Î¥Ð¥é±à½ä¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¥Ð¥é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Ê¤É¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¿´Ìö¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¡¢Ä»¤«