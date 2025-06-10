¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÊë¤é¤¹1ºÐ¤Î½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È2023Ç¯8·î¡¢ËÌÅÍ¤ÎÄ¹ÃË¡¦º´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¡Ê26¡Ë¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¡£ËÌÅÍ¤ÈÑÛ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯5·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢ÑÛ¤¬¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥ß¥ËÑÛ¤Á