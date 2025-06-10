[¹ñÏ¢ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñÏ¢¤Ï£¹Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¸þ¤±¤¿¾®Çþ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÈÂÆþ¤òÇ§¤á¤¿£³½µ´ÖÁ°¤«¤éºÇÄã¸Â¤·¤«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¶õÊ¢¤Ë¶ì¤·¤à»ÔÌ±¤äÉðÁõ¥®¥ã¥ó¥°¤ËÎ¬Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ñÏ¢¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù±çÊª»ñÄÌ²á¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥±¥ì¥à¡¦¥·¥ã¥í¡¼¥à¸¡Ìä½ê¡×¤Î£±¥«½ê¤Î¤ß¡£¹ñÏ¢ÉûÊóÆ»´±¤Î¥Õ¥¡¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¸¡Ìä½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÏ¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç