´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£Ô£Ó¡×¤Î£Ò£Í¤È£Ö¤¬£±£°Æü¡¢Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ½üÂâ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿±¿Æ°¾ì¤Ø¹õÅÉ¤ê¤Î¼Ö£²Âæ¤¬²£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é½üÂâ¤·¤¿£Ò£Í¤È£Ö¤¬ÅÐ¾ì¡££Ò£Í¤Ï¥µ¥¯¥½¥Õ¥©¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¿á¤­ÌÄ¤é¤·¡¢£Ö¤Ï¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å£²¿Í¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤«¤¤·ÉÎé¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦£Ò£Í¡££Ö¤Ï¡Ö