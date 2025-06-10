¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾åÃÏ¤Ï¡ÖÍ·½õ¡¢ÎÙ¤ª¤¤¤Ç¤è¡£¤¦¤ó¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×¤Î½©»³Îµ¼¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£½©»³¤È¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸½ºß¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤Ê¤¼¤«4¿ÍÀÊ¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ë¥Ç¥«¤¤ÃËÃ£¡£¤·¤«¤â¾ÆÆù¤Ç¡×¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬