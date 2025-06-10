40ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤Æ¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥Ý¥Æ¤³¤È¥Ú¥É¥í¡¦¥´¥¦¥µ¥¦¥ô¥§¥¹¤â¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë