¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¤µ¤ó¤Ï6·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÀîºÚÅ¦¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿§¡¹¤´°Õ¸«¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾Ð¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£10ÂÎ°Ê¾å¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢É×¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù