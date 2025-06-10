µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ37Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÇòÀÐÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òº´²ì»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Ûº´²ì¸©¡¦ÇòÀÐÄ®¤ËÈ¯É½ 10Æü08:37»þÅÀº´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÃë²á¤®¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£º´²ì»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²¡¦¿»¿å10ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü