µÈ¸¶¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ú¼êÃã²°¤Î¼ç¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Î°é¤Æ¤Î¡È¿Æ¡ÉµÈ¸¶¤Î°ú¼êÃã²°¡ÊµÒ¤Ë½÷Ïº¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ÆÆâ½ê¡Ë¡È½Ù²Ï²°¡É¤Î¼ç¡£Î¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢ÍÄ¤¤ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤òÍÜ»Ò¤Ë¤·¤Æ°é¤Æ¤¢¤²¤¿¡£ÄÕ½Å¤Î¾¦Çä¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÈºÍ³Ð¤Ë¤Ï°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£¸ý¤è¤ê¤â¼ê¤¬Àè¤Ë½Ð¤ë¿Æ¿´¡Ê±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡Ë·ì¤Îµ¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤¡¢ÄÕ½Å¤Î¡Ö¿ÆÌìÍÍ¡×¤³¤È½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡Ê¤¹¤ë¤¬¤ä ¤¤¤Á