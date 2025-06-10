·ÐÃÄÏ¢¤¬¼Â¸½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åû°æ¿·²ñÄ¹¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¿³µÄÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤ÈµÄÏÀ¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅû°æµÁ¿®¿·²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¤³¤ì¼«ÂÎ¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÐÃÄÏ¢¡¦Åû°æµÁ¿®¿·²ñÄ¹¡ËÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î3ÅÞ¤¬Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·