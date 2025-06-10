¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¸ú²Ì¤Ç²áµîºÇÂç¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ËBYD¥ª¡¼¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬416Âæ¤ËÃ£¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ±·î¤Ç¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ôµ­Ï¿¡Ê353Âæ¡Ë¤È¡¢²áµîºÇ¹âÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ÎÁÐÊý¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ëBYD¤ÎEV¥â¥Ç¥ëÁ´135ËçÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡ÊJAIA¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÅÐÏ¿Âæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢BYD¤¬½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£BYD¡¢2025Ç¯5·î¤Ë²áµîºÇ¹â¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤òµ­Ï¿¡£    BYD¤Þ¤¿¡¢¿·