¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÊý¸þ´¶¤Î¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤Å¸³«¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´üÂÔ ºòÆü¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¡£²¿Éû¼óÁê¤È¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢USTRÂåÉ½¤é¤Î²ñÃÌ¤Ï10Æü¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¿³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç143±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸åÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þ´¶¤Î¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Ê¤¤Å¸³«¡£ÊÆÃæ¶¨µÄ¤ÎÆ°¸þÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¥ì¥¢¥¢ー¥¹ÌäÂê¤Ç°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È