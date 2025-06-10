º£Ç¯¤«¤éMLBÃ´Åöµ­¼Ô¤Ë¤Ê¤êÌó6¥«·î¡£ÉáÃÊ¤Ï¼ÒÆâ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·óÇ¤¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î29Æü¤«¤é½é¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ËËþ¤Á¤¿½éÊÆ¹ñ½ÐÄ¥¤â10Æü¤¬²á¤®¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤éÄ¶¹ë²Ú¡£ÅÏÊÆ¸å½é¤Î»î¹ç¤ÏºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹VS¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê