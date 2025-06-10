9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¡Ê7·î25Æü¸ø³«¡Ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¿·Ëë´Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥ä¥Ò¥í¤È¡¢Á°ºî¤Ç Ë®²è¥Û¥é¡¼»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ23.4²¯±ß¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ä¥Þ¥á¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤ÎÅ°ÄìÈæ³Ó¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¿·Ëë´Ö±ÇÁü¡Ö»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡×·¬ÅÄ¥ä¥Ò¥í¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¡Ö»ö¸Î