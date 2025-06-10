À¤³¦ºÇÂ®¤Ç2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£·î¤ÎÍ½Áª»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¤Ï°ìÉô¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢½é¾·½¸7¿Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼çÎÏÁÈ¤Ê¤¬¤éº£²ó¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÈÂÐÃÌ¡£¤Þ¤À24ºÐ¤Îµ×ÊÝ¤À¤¬ÂåÉ½·Ð¸³¤ÏË­ÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ì¸Ä¤À¤±·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÏÂ­¸µ¤¬¤¹