º£·î3Æü¤Ë89Ç¯¤È¤¤¤¦À¸³¶¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹©Æ£¸ø¹¯¤µ¤ó¤¬¡¢µð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£29Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½ÌòÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¡¢ÄÌ»»224¾¡¤ò¤¢¤²¤¿Ì¾Åê¼ê¡¦¹©Æ£¤µ¤ó¡£18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿1999Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤ä¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢9ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢