¼Ö¤ËÙû¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¿äÄê13ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÏ·¸¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ç¸«¤»¤¿²º¤ä¤«¤Ê¿²´é¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ç¤¹¡£Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¸¤¤Î¤³¤Î¿²´é¤ÏÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£³Ú¤·¤¤Ì´¤ò♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝ¸îÅö»þ¡¢ÂÎ¤ÏÇö±ø¤ì¤ÆÈéÉæ¤â¥«¥µ¥«¥µ¤Ç¤·¤¿¡Ö¸µÌÂ¤¤¸¤¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£Â©»Ò¤Î¤ª¤µ¤¬¤êÌÓÉÛ¤ò°ì¿ÍÀê¤á¡£¤Ê¤¼¤«¾Ð¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¤­¤Ã¤È