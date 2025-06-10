Image: Apple Mac¤Î¡ÖSpotlight¡×»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Mac¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤âÃµ¤»¤ë¸¡º÷¥Ð¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Ä¤Ç¤¹¡£ Image: Apple ¤½¤ó¤ÊSpotlight¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎMac¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Spotlight¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿