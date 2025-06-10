Aida Pelaez-FernandezRicardo Figueroa[¥á¥­¥·¥³»Ô £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥á¥­¥·¥³¹ñ²ÈÅý·×ÃÏÍý¾ðÊó¶É¡Ê£É£Î£Å£Ç£É¡Ë¤¬£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿£µ·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¾å¾ºÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£´¡¥£´£²¡ó¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¡Ê£³¡ó¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶âÍ»À¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤­¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£´¡¥£³£¸¡ó¡£Á°·î¤Ï£³¡¥£¹£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥­¥·¥³Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÏÀè·î¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£µ£°