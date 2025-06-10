¶â»ý¤Á¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÖºÆ¥¨¥ÍË¡¡×¤Ï¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤ÎÁýÂç¤Ç22Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÁ²¤¯ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬ÉÕ²Ã¶â¤ÏÀÇ¶â¤ËÃÖ¤­´¹¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¹ñÌ±ÉéÃ´¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ÖÉê²Ý¶â¡×¹½Â¤¤ÏÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤À¡£Ã¦¸¶È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎºÆ¥¨¥ÍÅÅµ¤¤À¤±¤¬¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î»Ô¾ì¸¶Â§¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅÅµ¤Âå¤È¤·¤ÆÄ§¼ý