ºÇ¿·¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤ÎºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¥È¥è¥¿¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿Ç³Èñ¸úÎ¨¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡¢2025Ç¯5·î¤Î¡Ö¾èÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÄÌ¾ÎÌ¾ÊÌ½ç°Ì¡Ê¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥ê¥¦¥¹¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô4621Âæ¤òµ­Ï¿¤·¡¢14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ºÇ¿·¡Ö¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¤½¤ó¤ÊÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨