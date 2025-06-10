¥É¥¤¥Ä1Éô¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë21ºÐ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä188cm¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤À¡£¾°»Ö¹â¹»¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤º¤ËÅÏÆÈ¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢°ìÌöÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ï²ø²æ¤Ê¤É¤Ç¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØSportschau¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á