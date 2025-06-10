µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê£±£°Æü¡Ë¤Ï¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¡¢¤¢¤¹¡Ê£±£±Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂç±«¾ðÊó¡Û24»þ´Ö±«ÎÌ¶å½£ËÌÉôÃÏÊý180¥ß¥ê¶áµ¦ÃÏÊý150¥ß¥ê¶å½£ÆîÉô¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý120¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡ÖÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡×¡Ö²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡×¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¡Ú10Æü¸áÁ°7»þ¹¹¿·¡Û ¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡ÖÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å