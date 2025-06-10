µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ18Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò»³¼¯»Ô¡¢¶ÌÅìÄ®¡¢Æî´ØÄ®¡¢ÏÂ¿åÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹¿¿å·ÙÊó¤ò¹ÓÈø»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤ò¹ÓÈø»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û·§ËÜ¸©¡¦»³¼¯»Ô¡¢¶ÌÅìÄ®¡¢Æî´ØÄ®¡¢ÏÂ¿åÄ®¤ËÈ¯É½ 10Æü07:18»þÅÀ·§ËÜÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë¡¢10ÆüÃë²á¤®¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½Êó