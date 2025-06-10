¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´(@ringo_84_illust)¤µ¤ó¤Î3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¤¢ー¤¯¤ó¤¬ÆÍÁ³¡ÖÄË¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍÏÏ¢¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤ò·Ð¤Æ²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¡ØÍÏÏ¢¶Ý¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿ÏÃ¡ÙÂè3ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÍâÄ«¤âµ¯¤­¤¿ÅÓÃ¼¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ëÂ©»Ò¡£µ¯¤­¾å¤¬¤ë¤Î¤â¿É¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£½èÊý¤µ¤ì¤¿ÄË¤ß»ß¤á¤Ç¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Î¾É¾õ¤ÏËÜÅö¤ËÏ¢ÆüÂ³¤¯¤Î