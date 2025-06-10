6·î11Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9final season¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË21»þ¡Ë¤Î¼ç±é¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¡¢ÎÞ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö20Ç¯´Ö¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Çï¼ê¤ÎÃæ³Æ¥­¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª2018Ç¯4·î¡¢¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¤Î¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡£°ÊÍè¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¸Ä