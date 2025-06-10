NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤âÁá¤¯Â¿¤¯¤ÎÊ¼´ï¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤ËNATO½ô¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï9Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¥¤¥é¥ó¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤Ç·³¤òºÆÊÔÀ®¤·¡¢²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊ¼´ï¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë