»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¾­Íè¤Ã¤Æ¡© »ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦À¸¤­¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©30ºÐ¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÁªÂò¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡£»Å»ö¤ËÎø°¦¡¢¾­Íè¤Î¤³¤È¡Ä¡£Çº¤ß¤¬¿Ô¤­¤Ê¤¤½÷À­¤¿¤Á¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥¢¥é¥µ¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ù¡Ê¸¶°Æ¡§¥¸¥§¥é¥·¡¼¤¯¤ë¤ß¡¿Ì¡²è¡§sumi¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¡£ Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¢¥é¥µ¡¼¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó