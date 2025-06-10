ÊÆ²Ã½£³¤Ê¼Ââ¶õÃÏÀïÆ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³¤Ê¼Ââ°÷¤é¤¬¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÂÐ±þ¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿/Mike Blake/Reuters/File¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÂÚºß»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤°ÜÌ±¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢³¤Ê¼Ââ°÷£·£°£°¿Í°Ê¾å¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½£¤Î³¤Ê¼Ââ¶õÃÏÀïÆ®¥»¥ó¥¿¡¼¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÂâ°÷¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÇÛÈ÷¤·¤¿½£Ê¼¿ôÀé¿Í¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª£³¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½£Ê¼¤ÎÇÛ