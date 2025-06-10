ÆüÊÆ¤Î»æÊ¾¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ26Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á144±ß56¡Á66Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1414¡Á24¥É¥ë¡¢165±ß05¡Á15Á¬¡£ÊÆÃæËÇ°×¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¯¡¢ÃÍÆ°¤­¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£