¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢¥¤¥é¥ó³ËÌäÂê¤ò½ä¤ëÆ±¹ñ¤È¤Î6²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ò¶á¤¯³«¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î²óÅú¤òÂÔ¤Ä¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤ò·ø»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¹Â¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï6²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ò¡Ö12Æü¤Ë³«