¥Ý¥ó¥É±ß ¹ë¥É¥ë±ß¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß »ÏÃÍ196.0694.05105.80 ¹âÃÍ196.1594.34105.86 °ÂÃÍ195.4593.91105.28 ½ªÃÍ195.9294.23105.54