¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£2025¥Ð¥¹¥Æ¥¯¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬¿À¸Í¤Ç³«ºÅ¡¢Ãæ·¿BEV¥Ð¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤¬¼çÌò¤Ë ¢£BYD¤Ê¤ÉÃæ¹ñÀª¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¼Ö¼ïÅ¸³«¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢Æü·Ï¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿ ¢£±¿¹Ô´ÉÍýDX¤äÏ«Ì³·Ú¸ºÍÑÉÊ¤âÅÐ¾ì¡¢¶È³¦¤ÎÆó¶Ë²½¤ÈÊÑ³×¤¬¿Ê¹ÔÃæ ¥Ð¥¹¶È³¦¤Ç¤â¡ÖEV¥·¥Õ¥È¡×¤ÎÏÃÂê¤¬Ê¨Æ­Ãæ ¥Ð¥¹¶È³¦´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ËºÇ¿·¼ÖÎ¾¤äÍÑÉÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö2025¥Ð¥¹¥Æ¥¯¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë