¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËüÍý»Ò¡ÊÆâÅÄÍ­µª¡Ë¤¬ÀéÌÀ¡Ê¾®Àô¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ë´¶Æ°¤·ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Öµã¤±¤¿¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¡Ö´Ø·¸À­°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÍý»Ò¡ÊÆâÅÄÍ­µª¡Ë¤òÊú¤­¤·¤á¤ëÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙÂè9ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È