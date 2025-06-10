¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/10¡Û20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÁÜ9 final season¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£°æ¥Î¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢´¶Æ°¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÌÏÍÍ¢¡°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¡ÖÆÃÁÜ9¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×2018Ç¯4·î¡¢¡Ø·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¡Ù¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡£°ÊÍè¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¸ÄÀ­ÇÉ·º»ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì