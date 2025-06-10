°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¸÷Çî¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ù»¡½ð¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëËãÌð¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤È¸÷Çî¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡ÙÂè10ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¢¤ëÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿ËãÌð¡Ê°ÂÃ£¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡¦¸÷