¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÂÚ¤¹¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö´ÎÉÕÄ®¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï°ìÂÓ¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë´§¿å¤·¡¢±ü¤Ç¤Ï¼Ö¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×1»þ´Ö¤Ë70¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿´ÎÉÕÄ®¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ç¼Ö2Âæ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å7»þ¤¯¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ø