Ryan Patrick Jones¡Î£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - º£·î£±£´Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆÎ¦·³ÁÏÀß£²£µ£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦½Ë²ì¹Ô»ö¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏÊý¡¢½£¡¢Ï¢Ë®¥ì¥Ù¥ë¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬¿ô½½Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»²²Ã¤òÁÛÄê¤·½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ¡Ê¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¡¼¥ëÆÃÊÌÁÜºº´±¤¬£¹Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¡¢½£¡¢Ï¢Ë®¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤«¤é¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁÜºº´±¡¢·Ù´±¤Ê¤É¤¬·ÙÈ÷¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë