2025Ç¯¤ÏÊ¿Ç¯°Ê¾å¤Ë¡Ö½ë¤¤²Æ¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£6·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¿¿²Æ¤Î½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¾ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¾ø¤·½ë¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤äÌÔ½ë¤ÏÄêÈÖ²½¤·¤¿´¶¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îµ¨Àá´¶¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö»Íµ¨¡×¤ËÌÔ½ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¸Þµ¨¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤ÇÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤¹¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÇ¯´Ö¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ï½ë¤¤»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤ÐÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¾ÃÈñ¹Ô