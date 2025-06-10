»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤·¤¿Çß±«Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£·î8Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é10Æü¸áÁ°4»þ¤Þ¤Ç¤ÎÁí±«ÎÌ¤Ï¡¢»Ø½É¤Ç435¥ß¥ê¡¢´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ¤Ç382¡¥5¥ß¥ê¡¢´ÎÉÕÄ®ÆâÇ·±º¤Ç322¡¥5¥ß¥ê¡¢¼¯²°»Ô¼÷¤Ç304¡¥5¥ß¥ê¡¢¼¯²°»ÔµÈ¥±ÊÌÉÜ¤Ç283¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢Âç±«·ÙÊó