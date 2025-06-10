¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¥½¡¼¥¹¤ä¤­¤½¤Ð¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¡×¡Ë¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£´ØÅì·÷¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¤Ï1²¯¿©°Ê¾å¤Î¡È¹ñÌ±¿©¡É¤À¡£´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¤ä¤­¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÌ£¤â¤Û¤ÜÉÔÊÑ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç584¼ïÎà¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£À½ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®ÅçÍµÂÀ»á¤Ë¡¢Ä©Àï¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö2004Ç¯¤Ë¡Ø¥½¡¼¥¹¤ä¤­¤½¤ÐÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¤È¤¤¤¦2