²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÁêÀî¤Ï¡ÖÀÖÊÆÅÄ¿¢¤¨@Áí¼Ò»Ôº£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£13Ç¯ÌÜ¡×¤È13Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÁí¼Ò»Ô¤Ç¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊÝÂ¸²ñ¡¢¿·ËÜ¾®³Ø¹»¡¢ÊÒ²¬»ÔÄ¹¤ÈÅÄ¿¢¤¨Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤ÊË¡Èï¤ò»á»Ò¤µ¤ó¤¬ÊôÇ¼¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖ¤¤Ë¡Èï¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÌÀÆü¤ÏÂÐÇÏ¤ÇÅÄ¿¢