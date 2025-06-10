³Ú¤·¤¤³°½ÐÀè¤ÇºâÉÛ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¾Ç¤ê¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£»³¸ý¸©¤Î40Âå½÷À­¤¬¡¢ºâÉÛ¤ò¼º¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ó½ª¤¨¤¿µ¢¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡ÖÍî¤È¤·¤¿¤Î¤«ÃÖ¤­Ëº¤ì¤¿¤Î¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºâÉÛ¤¬Âç¤­¤¤¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ËÌ³¤Æ»¤Î40ÂåÃËÀ­¤â¡¢ºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö25