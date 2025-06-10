ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ºÒÆñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿60Âå½÷À­¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÎÅöÆü¤ËºâÉÛ¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§À¾²®À¾»Ò¡Ë¡ÖÁÄÊì¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¡¢¥¬¥Þ¸ýºâÉÛ¤ò¥¹¥ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢»ä¤ÏÂç³Ø¤ÎÆþ»î¤Ç»³¼êÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¶ñ¹ç¤¬°­¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤¿¤é¡¢¥«¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ÆºâÉÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ºâÉÛ¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Öº£Æü¤³¤ì°Ê¾å°­¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡ª