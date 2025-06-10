¤ï¤¶¤È¿Í¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÈï³²¤Ï¡¢½÷À­¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃËÀ­¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÁø¶ø¤·¤¿40ÂåÃËÀ­¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¿»öÌ³¡¦´ÉÍý¡¿Ç¯¼ý700Ëü¡Ë¤«¤é¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¡¢µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤È¤­¤Î¤³¤È¡£ÅìµÞÅì²£Àþ¤Ç²£ÉÍ±Ø¤ËÃå¤­¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÆÍÁ³¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¶­°æÍ¤çý¡Ë¿·½É±ØÉÕ¶á¤Ç¡Ö»ä¤ÎÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×Áê¼ê¤Ï¡¢¡Ö60ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÇòÈ±º®¤¸¤ê