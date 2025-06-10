¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë2²óÌÜ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬9Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ä¸ß¤¤¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢USTR¡á¥¢¥á¥ê¥«ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Ï10Æü¤â·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÊÆÃæ¤ÏÀè·î¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÀÇ¤ò°ú¤­²¼¤²¡¢