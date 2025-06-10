ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯6·î9Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï6·î7Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤àÃÎ¿Í½÷À­¡Ê20Âå¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï´é¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¤ËÈï³²¼Ô½÷À­¤«¤é¡Ö²¥¤é¤ìÀ­Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ