ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀ¾·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¶·î£¹Æü¡¢È¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£µ£°¡Ë¤òÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤«¤é£²£³Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¾¦Å¹¤Î¼è°ú¤òÅö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÈ¯Ãí¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¸¶ºàÎÁÈñ¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹ç·×Ìó£³£´£·Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÅö»þ¸¶ºàÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡££²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò¤¬